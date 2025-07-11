Revue de presse PSG : Histoire, Ousmane Dembélé, Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 juillet 2025. Où situer ce PSG parmi les plus grandes équipes de l’histoire ? Dembélé favori du Ballon d’Or, Ruiz si discret, si précieux…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande où peut-on placer ce PSG 2025 parmi les plus grandes équipes de l’histoire du football. « Il y a plusieurs manières d’envisager la place d’une équipe dans l’histoire. On peut la considérer comme une dynastie ou comme une force sur une saison, juger son œuvre globale ou seulement son sommet, mesurer sa marge sur la concurrence ou son impact sur le jeu, par un style et un élan qui susciteraient l’imitation. Ce sont ces questions, déjà, que le PSG provoque, après avoir dispersé l‘Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des champions, et après avoir puni dans d’aussi larges proportions le Real Madrid (4-0), mercredi, en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, à l’aube d’une finale, dimanche, face à Chelsea, qui peut achever d’officialiser son nouveau statut d’ogre du football européen », lance le quotidien sportif. Pour la dynastie, Paris ne peut pas être dans le débat, même s’il s’est hissé au moins en demi-finales de la Ligue des champions lors de quatre des six dernières saisons. D’autres l’ont fait, et beaucoup d’autres ont fait beaucoup mieux. Les dynasties, dans l’histoire du football européen, qui se mêle au palmarès de la C1, désignent d’autres dominations. La liste est longue, mais cela souligne, en creux, combien ce PSG est seulement au début de l’histoire, souligne L’Equipe. On a le droit d’estimer que le PSG n’est pas loin des plus grands s’agissant de sa démonstration de force sur une saison, de sa marge sur la concurrence, et de l’affirmation d’un style qui fasse avancer le jeu. Mais c’est l’impact sur le jeu, la signature d’un style, qui rapproche le mieux ce Paris des plus grands, lance le quotidien sportif. « Dans une ère d’individualisation de la performance, il était devenu rare d’être aussi intense, aussi collectif, d’attaquer et de défendre à onze, et de faire venir le danger de tant de joueurs différents, et de tant de zones différentes. La férocité du pressing, le mouvement général, la générosité, la qualité technique, les permutations, l’alternance de possessions longues et de transitions létales, la religion unique du collectif : le PSG va sans doute étendre une contagion, parce qu’il a montré une direction assez nouvelle pour l’époque, même si le Liverpool de Klopp avait des accents proches, moins la possession », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le Ballon d’Or et le fait qu’Ousmane Dembélé en soi le favori. « Venu aux États-Unis avec la ferme intention de marquer les esprits et prouver au monde entier que son statut de meilleur joueur de la saison n’était pas usurpé, Dembélé a parfaitement saisi l’opportunité que lui offrait ce Mondial des clubs. À la fois pour occuper l’espace et pour faire encore un peu plus d’ombre à l’Espagnol Lamine Yamal, son principal concurrent, absent de la compétition avec le FC Barcelone, avec… Achraf Hakimi et Vitinha, eux aussi rayonnants tout au long de la saison et qui sont d’autres prétendants de choix », avance le quotidien sportif. Si le numéro 10 du PSG peut souffrir d’un déficit de notoriété à l’international comparé à la jeune star montante du football, ses deux performances contre le Bayern Munich et le Real Madrid le placent désormais au rang de favori numéro 1, estime Le Parisien. En interne, aussi bien chez les salariés que chez les joueurs, qui évoquent régulièrement cette question source de chambrages durant les entraînements, on estime que le Français mérite totalement de remporter ce trophée qui viendrait couronner la saison exceptionnelle du joueur et du leader qu’il est devenu. Le Parisien souligne qu’à l’issue d’une saison qu’il aura survolée, le PSG sera surreprésenté dans la liste des 30 nommés, révélés le 7 août, et le risque de dispersion de voix entre différents joueurs phares de l’effectif est inévitable. « Les champions d’Europe risquent de truster une partie du top 10 au sein duquel on pourrait retrouver Achraf Hakimi, épatant et infatigable à un poste de latéral droit qu’il a révolutionné, Vitinha, vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal et chef d’orchestre de sa formation, ou encore Gianluigi Donnarumma, meilleur gardien de la saison. » Mais cette dernière ligne droite fantastique de Dembélé et l’ultime impression laissée par un joueur décisif, capital, devenu un homme de grands rendez-vous, auront leur importance et marqueront, forcément, les mémoires des votants, conclut le quotidien francilien.

L’Equipe fait aussi un focus sur Fabian Ruiz. Le milieu de terrain contribue de plusieurs manières aux conquêtes historiques du PSG, avance le quotidien sportif. L’international espagnol a pris une importance dans le jeu de son équipe. Statistiquement, il réalise la meilleure saison de sa carrière avec huit buts et onze passes décisives en 60 matches. Double buteur contre le Real Madrid, il compte déjà trois buts lors de la Coupe du monde des clubs. « Ses performances et sa constance tout au long de la saison en font un postulant légitime aux Ballon d’Or. », assure le quotidien sportif. Son agent, Rodolfo Orife, en est convaincu. « Ce serait justifié. Il a gagné presque toutes les compétitions auxquelles il a participé depuis deux ans. Avec le PSG, il a tout gagné. Il est un titulaire indiscutable en club et en sélection en affichant un très haut niveau et un comportement individuel irréprochable. Je sais qu’avec sa personnalité, le fait qu’il n’aime pas se mettre en avant, il n’a pas toujours la considération qu’il devrait avoir, mais ce serait injuste de ne pas penser à lui, vu tout ce qu’il a accompli. »













