Le PSG affronte cet après-midi (17 heures, Prime Video) Nantes -au Parc des Princes – dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Eric Rabesandratana explique qu’il faut se méfier du club Nantais et de son entraîneur Antoine Kombouaré.

« Il faut se méfier de cette équipe de Nantes. Elle n’est que onzième mais elle a gagné la saison dernière au Parc des Princes. C’est déjà un bon avertissement. […]Antoine Kombouaré ne vient pas pour prendre une rouste, il vient pour jouer. Il vient avec une équipe toujours collectivement bien organisée, qui travaille beaucoup avec beaucoup d’abnégation et de cœur, lance l’ancien Parisien dans sa chronique sur France Bleu Paris. Et puis surtout, elle joue, elle ne reste pas derrière. […]Il va avoir à cœur d’essayer de faire un résultat. Donc attention au PSG, de ne pas arriver trop facile ou trop relâché face à cette équipe de Nantes qui va jouer sa chance à fond.«

L’ancien capitaine du PSG qui explique qu’il va suivre un secteur particulier cet après-midi, la défense centrale. Pour la première fois de la saison, ni Marquinhos, ni Presnel Kimpembe ne seront sur la pelouse. Abdou Diallo et Thilo Kherer ont des points à marquer.

« Il a un secteur pour lequel on va être attentif, c’est la défense centrale. Aujourd’hui, Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos ne sont pas là. On va se retrouver avec Diallo et Kehrer. Ça va être intéressant et important pour eux parce que cela va être un vrai gros test. Ils ont le même profil. Ce sont des axiaux qui peuvent jouer dans les couloirs. Ils ont le même objectif qui est de gagner des points. Avec le retour de Ramos, il y a une place en moins dans l’effectif et en défense centrale. Forcément, il y en a un des deux qui va être la victime de tout ça. […]Aujourd’hui, Diallo et Kehrer jouent un match très important pour la suite de leur saison.«