Dans son litige financier avec son ancien joueur, Kylian Mbappé, le PSG a décidé de s’en remettre désormais à la Fédération Française de Football.

Le litige financier entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas prêt de se terminer. Parti en très mauvais terme de son ancien club, l’attaquant parisien réclame 55M€ de salaires impayés et autres primes et a saisi les instances dans ce dossier. Si la LFP a ordonné aux Rouge & Bleu de payer la somme, le club parisien refuse toujours. Et face à cette impasse, le PSG a décidé de se tourner vers la Fédération Française de Football.

Le PSG s’attend à aller devant les prud’hommes

En effet, comme le rapporte l’AFP, confirmé par RMC Sport, « le PSG a déposé une demande d’évocation de son litige financier devant le comité exécutif de la FFF. » Avant une potentielle nouvelle offensive de Kylian Mbappé devant le conseil des prud’hommes, le club de la capitale avait seulement deux options possibles devant les instances de football : « déposer une demande d’évocation du litige devant le comité exécutif de la FFF, puis un recours devant un tribunal administratif en vue d’une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). » Cette demande devant la 3F a été déposée la semaine dernière, précise RMC. « Elle ‘est en cours de traitement’, et peut potentiellement être refusée, a indiqué une source. Une source proche de la direction du club avait expliqué récemment à l’AFP que le PSG utiliserait ces recours ‘par principe’, s’attendant plutôt à ce que l’affaire aille devant les prud’hommes dans une procédure au long cours. »