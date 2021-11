Les chiffres clés avant PSG / Real Madrid

Ce mardi soir (21h), la section féminine du PSG reçoit le Real Madrid dans une rencontre d‘UWCL exceptionnelle puisque ce sera sur la pelouse du Parc des Princes. Victorieuses lors de leurs deux premiers matches continentaux, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle auront à cœur de poursuivre leur sans-faute et de prendre trois points d’avance sur leurs adversaires du soir.

Une opposition entre un PSG intraitable depuis le début de l’exercice – 9 victoires en autant de matches et aucun but encaissé – et le Real Madrid qui a lieu pour la toute première fois. En revanche, ce sera la 55e partie européenne des Rouge et Bleu. Côté Bilan, sans surprise, la balance est positive avec 32 succès, 8 nuls et 14 revers. En outre, c’est seulement la 7e fois que la section féminine du club de la capitale dispute un match au Parc des Princes. Les Parisiennes se sont octroyé la victoire à cinq reprises et ont chuté deux fois. Enfin, côté individuel, cette confrontation face aux Madrilènes pourraient bien permettre à Keira Hamraoui de franchir le cap symbolique des 100 matches sous la tunique du PSG.