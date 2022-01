Après une semaine complète sans match, le PSG retrouvera la compétition ce lundi (21h15 sur France 3 et Eurosport 2) face à l’OGC Nice – au Parc des Princes – dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et pour cette affiche, Mauricio Pochettino peut compter sur un retour majeur. Touché au mollet le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma n’avait pas pu prendre part au dernier match face au Stade de Reims (4-0). Mais l’international italien a fait son retour à l’entraînement collectif et postule à une place de titulaire pour affronter les Aiglons, comme le révèle Le Parisien sur son site internet.

L’état de santé du portier transalpin « évolue favorablement et l’optimisme est de mise ce week-end au centre d’entraînement du PSG ». Sergio Ramos devrait de son côté enchainer avec une deuxième titularisation de suite, et être associé à Presnel Kimpembe dans l’axe de la défense tandis que Thilo Kehrer pourrait jouer en tant qu’arrière droit. Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino pourrait aligner le trio Ander Herrera, Danilo Pereira et Marco Verratti (toujours pas de trace de titis). En attaque, Leo Messi pourrait retrouver une place dans le onze pour la première fois depuis le 22 décembre dernier contre Lorient (1-1). Mbappé et Icardi devraient aussi être titulaires.

Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Kehrer, Ramos, Kimpembe (cap.), Bernat (ou Mendes) – Herrera, Danilo, Verratti – Messi, Icardi, Mbappé

Par ailleurs, il faudra surveiller le cas de Sergio Ramos ce dimanche lors de la séance d’entrainement de ce dimanche. Selon les informations du twittos (toujours très bien informé) @Djameel56, l’international espagnol a ressenti une gêne lors de l’entrainement de ce vendredi et a même du écourter sa séance.