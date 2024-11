Ligue 1 – L’arbitre d’Angers / PSG désigné

Après sa défaite en Ligue des champions, le PSG devra rapidement se remobiliser dès ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO en Ligue 1.

Le PSG a vécu une véritable désillusion ce mercredi soir avec une défaite sur le gong face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Mais, les joueurs de Luis Enrique devront rapidement se remobiliser et se reconcentrer sur la Ligue 1. Avec six points d’avance en tête du classement, les Parisiens devront maintenir ce cap avant la trêve internationale de novembre. Pour cela, il faudra venir à bout de l’Angers SCO (samedi à 21h sur DAZN), qui s’était imposé face à l’AS Monaco la semaine passée.

À lire aussi : PSG – La date du retour de Gonçalo Ramos est fixée !

Et cette rencontre entre le SCO et le PSG, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, sera arbitrée par Benoît Millot. Il sera assisté par Steven Torregrossa et Hicham Zakrani. Faouzi Benchabane sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Cyril Gringore et Dominique Julien. Cette saison, Benoît Millot a dirigé 4 rencontres de Ligue 1 pour 16 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués ainsi que 2 penalties sifflés. L’arbitre de 42 ans arbitrera pour la première fois de sa carrière le PSG.