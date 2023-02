Le huitième de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich approche (14 février). Après un début d’année compliquée (deux défaites un nul en Ligue 1), le PSG s’est plus que jamais relancé contre Montpellier mercredi (1-3) et Toulouse hier (2-1). Avec la blessure de Kylian Mbappé, le club de la capitale aborde le choc contre les Bavarois avec des doutes. Du côté de Munich, Sadio Mané et Manuel Neuer seront absents pour cette rencontre.

Réduit à 10, le Bayern fait le job contre Wolfsburg

La privation de ces deux atouts n’a pas empêché le Bayern Munich de s’imposer contre Wolfsburg ce dimanche, en marge de la 19e journée de Bundesliga. Au bout de 20 minutes, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont crucifié leur adversaire avec trois buts. Kinglesy Coman a inscrit les deux premiers buts en pensant mettre son équipe à l’abri. Mais Wolfsburg réduit la marque juste avant la pause et Kimmich voit rouge dès le début de la seconde période (54e). Le prochain adversaire de Paris en C1 a donc joué à 10 contre 11 pendant 40 longues minutes. Le jeune Jamal Musiala rassure le Bayern en inscrivant le quatrième but (73e) et permet aux hommes de Julian Nagelsmann de reprendre la tête du championnat (40 points), juste devant l’Union Berlin (39 points) et Dortmund (37 points). Malgré les secousses provoqués en interne par Manuel Neuer et les quelques absences, le Bayern Munich se rassure à plus d’une semaine d’affronter le PSG.