Madar : “Ce PSG ne fait plus peur, il fait pitié”

Quand on veut avoir un point de vue critique ou très critique sur le PSG, quelle que soit l’actualité ou les résultats, il suffit de demander à Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris de 1999 à 2001, et consultant chez Canal Plus. On peut ajouter désormais la démagogie dans la palette de l’ancien joueur de 52 ans.

“Avant, quand tu jouais le PSG, tu avais peur pour ta différence de buts. Aujourd’hui, tu vises la victoire. C’est logique, cette équipe joue sur un rythme monotone et ne sait pas défendre ensemble. En fait, j’ai envie de leur mettre des claques”, lance Madar dans Le Parisien du jour. “C’est simple, ce sont des bourgeois qui n’ont plus faim en L1. Ils sont repus d’argent. Regardez Draxler : un bout de match par-ci, par-là et c’est tout. Il préfère toucher son gros salaire que se battre dans un autre club. J’ai été joueur et, à mon niveau, je sais ce que veut dire avoir moins envie à cause du confort. Avec cet état d’esprit, je ne vois cette équipe battre ni Lille ni Lyon. On a peur des méchants mais jamais des bourgeois. Ce PSG ne fait plus peur. Il fait pitié.”