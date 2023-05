Pour Rothen, Mbappé ne restera pas au PSG après 2024

Si l’avenir de Kylian Mbappé s’écrira au PSG la saison prochaine, après 2024 le Français a de forte chance de quitter les Rouge & Bleu selon Jérôme Rothen.

Élu pour la quatrième fois d’affilée meilleur joueur aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé a une nouvelle fois laissé sa trace dans l’histoire du football français. Désormais, le numéro 7 du PSG aura pour objectif de remporter pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur buteur du championnat avant de se concentrer sur la prochaine saison avec les Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option, le champion du Monde 2018 s’est montré assez clair sur son avenir : « J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année. » Mais Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG au-delà de l’exercice 2023-2024 ? Pour Jérôme Rothen, l’international français va disputer une dernière saison avec le club parisien avant de partir, comme il l’a expliqué dans l’émission de RMC Sport, Rothen s’enflamme.

« Et puis maintenant, Mbappé n’est plus un jeune joueur »

« C’est parti pour que ça se finisse. Vu son discours, il paraît assez clair, pas du tout dans l’interrogation et sûr de lui dans son plan de carrière, de toute façon il l’est depuis tout gamin. Après, il a été surprenant dans le passé. Dans l’interview qu’il nous avait donné il y a deux ans, ça ne sentait pas bon pour la suite de son aventure au PSG. Mais tout a été bouleversé et il a quand même réussi à prolonger. Ils ont réussi une fois, est-ce qu’ils y arriveront une deuxième fois, j’ai du mal à y croire. Vu que c’est quelqu’un avec un tempérament de gagneur, je pense qu’il se prépare déjà à vivre une année prochaine exceptionnelle pour lui en Ligue des champions pour enfin faire passer le cap au PSG. Et quoi qu’il se passe, il partira en fin d’année, projet ou pas projet. J’ai un peu changé d’avis parce qu’il a fait très attention au projet qu’on lui a vendu pour prolonger. Mais force est de constater que le projet qu’on lui a vendu n’a pas trop existé cette année et ça a peut-être été l’une des pires années des Qataris. Et ça, ça ne s’oublie pas quand t’es un joueur comme lui. Et puis maintenant ce n’est plus un jeune joueur. Il est en plein milieu de sa carrière, c’est surtout ça qu’il faut voir. J’imagine que lui aussi a envie de gagner la plus belle des compétitions (la Ligue des champions, ndlr), peut-être avec le PSG l’année prochaine mais si ce n’est pas le cas ça sera avec un autre club. »