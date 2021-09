Le PSG retrouve ce dimanche la Ligue 1 et le Parc des Princes pour y affronter l’Olympique Lyonnais (20h45 sur Prime Video). Les Parisiens voudront creuser davantage l’écart en tête du championnat et enchaîner une sixième victoire de suite. Ce match sera aussi un événement, puisque il sera le premier de Leo Messi devant le public Rouge & Bleu. Ses premiers pas seront suivis de très près. Alors que l’on pensait que le trident offensif composé de l’Argentin, de Neymar et de Mbappé ne serait pas aligné, l’international français devrait pouvoir tenir sa place.

En effet selon les informations du journaliste pour Prime Video, Saber Desfarges, le numéro 7 parisien devrait bel et bien être présent dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour la rencontre. Cette news avait été annoncée au préalable par le très bien informé @Djaameel56 sur Twitter L’attaquant sera de la mise au vert avant de rejoindre le Stade de la Porte de Saint-Cloud pour cette affiche au sommet. Un bien bonne nouvelle pour les supporters Rouge & Bleu, qui auront peut-être l’occasion de voir pour la première fois de leurs propres yeux la fameuse « MNM ».

[MAJ 18h45] – Le média RMC Sport confirme également la présence de Kylian Mbappé dans le groupe parisien pour la rencontre de demain face à Lyon