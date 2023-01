Le mercato hivernal est sur le point de tirer sa révérence. Mais, comme de coutume, il y a fort à parier que les dernières heures de celui-ci seront des plus agitées, y compris pour le PSG.

En cette fin de marché des transferts, Luis Campos est sur tous les fronts. Le PSG espère ainsi, à minima, enregistrer l’arrivée d’une nouvelle recrue d’ici à ce mardi soir. Plusieurs noms sont ainsi associés au club de la capitale : Johan Bakayoko, Malcom, Rayan Cherki ou encore Milan Skriniar. Cependant, le prochain mouvement rouge et bleu devrait, selon toutes vraisemblances, s’effectuer dans le sens des départs.

Ayman Kari vers le FC Lorient pour 18 mois

En effet, cela fait plusieurs jours que cet écho se fait persistant, l’officialisation ne devrait pas tarder : Ayman Kari va bel et bien être prêté au FC Lorient. Le Parisien confirme la tendance ce soir via son site internet. Si plusieurs sources évoquaient un prêt de six mois pour le jeune milieu de terrain de 18 ans, le média francilien nous explique qu’il durera finalement 18 mois. En outre, ce prêt sera, comme annoncé, assorti d’une option d’achat. Le montant n’est, toutefois, nullement précisé par LP. Ayman Kari, perçu comme l’une des jeunes pousses les plus prometteuses du centre de formation du PSG, va donc avoir l’occasion de parfaire ses gammes au niveau professionnel au sein d’une écurie qui souhaite, comme nous l’explique Le Parisien, pouvoir compter concrètement sur les services d’un joueur suivi depuis longtemps.