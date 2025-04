Mercato : Le PSG s’intéresse bien à Rodrigo Mora !

Depuis l’intronisation de la paire Luis Campos – Luis Enrique, le PSG a entamé un virage dans son histoire récente. Une politique sportive et de recrutement totalement changée, parfaitement imagée désormais par les pistes du club de la capitale sur le marché des transferts.

Le Paris Saint-Germain veut désormais miser au maximum sur le collectif et c’est désormais chose faite. En effet, la politique de recrutement du club de la capitale a bien changée et ce sont désormais, à majorité, des profils de jeunes potentiels qui sont ciblés. Ainsi, le nom de Rodrigo Mora est aujourd’hui associé au PSG. Le jeune de 17 ans, évoluant au FC Porto, réalise une première saison avec les professionnels de son club formateur remarquable. En terme de temps de jeu, le milieu offensif portugais a pris part jusque-là à 29 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 5 buts et 3 passes décisives. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la dernière mise à jour remonte au mois de décembre 2024, et a fixé sa valeur marchande à 10 millions d’euros. Contractuellement, son dernier bail a été signé au mois de juillet 2024, jusqu’en juin 2027. Meneur de jeu polyvalent capable d’évoluer sur les ailes, Rodrigo Mora ferait donc l’objet de l’attention particulière de Luis Campos.

C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères portugais des médias O Jogo et Record, qui précisent tout de même que le simple intérêt du Paris Saint-Germain ne suffira pas. En effet, les dirigeants parisiens, s’ils se lancent concrètement sur cette piste, devront faire avec la volonté du FC Porto de prolonger Rodrigo Mora, et associé à son nouveau contrat une clause libératoire oscillant entre 80 et 100 millions d’euros.