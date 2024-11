OM / PSG – Le message de Ronaldinho avant le Classico

Ronaldinho a éclaté aux yeux du monde sous le maillot du PSG. 21 ans après son départ du club de la capitale, il suit toujours l’actualité du club. Sur ses réseaux sociaux, il s’est remémoré un bon souvenir de Classico.

Lors de son passage au PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho a éclaboussé de son talent les supporters du PSG. Le Brésilien a aussi fortement brillé lors des Classicos contre Marseille. On se rappelle de sa masterclass lors de l’affrontement entre Marseille et le PSG lors du Classico remporté 3-0 par les Parisiens (9 mars 2003). Au match aller, dans un Parc des Princes en fusion, il s’était également offert un doublé lors d’une victoire… 3-0.

« Vingt ans plus tard, l’affection des supporters parisiens reste la même »

À la veille d’un nouveau Classico, Ronaldinho s’est remémoré cette rencontre du 26 octobre 2002 durant laquelle il avait marqué un coup-franc direct puis un penalty. Sur son compte X, le Brésilien a posté des photos de ce fameux classico au Parc des Princes avec la légende suivante : « Souvenirs du clasico … Une victoire avec deux buts ! Vingt ans plus tard, l’affection des supporters parisiens reste la même. » Sur ses réseaux sociaux, le PSG a aussi commémoré cette magnifique victoire parisienne contre le rival marseillais.