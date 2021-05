Tant que Neymar n’aura pas signé une prolongation au contrat qui court avec le PSG jusqu’en 2022, les médias catalans parleront d’un retour au Barça du joueur auriverde. Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche des Brésiliens de Paris qui avait déjà expliqué que la prolongation de contrat du numéro 10 parisien n’était qu’une question de temps, a une nouvelle fois fait savoir que l’attaquant (29 ans) se sentait bien à Paris et qu‘il ne restait que quelques détails à régler pour que cette prolongation soit effective.

“Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar sont toujours en bonne voie. La presse espagnole parle de n’importe quoi, mais je sais qu’il reste encore des choses à régler dans le dossier de Neymar. Mais s’il n’était pas le joueur que Paris voulait et le leader du projet PSG ce ne serait pas lui qui aurait présent en conférence de presse avant le match aller contre Manchester City, a lancé la journaliste sur Europe 1. C’est le club qui a souhaité cela, ce n’est pas le joueur qui l’a demandé à venir parler. Cela démontre que le club compte sur Neymar. Je pense juste que sa prolongation est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je n’espère pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l’été, car Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux.”