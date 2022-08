Pas de hiérarchie claire pour les tireurs de pénalty

Après un match séduisant avec du jeu, de la qualité et une belle cohésion d’équipe, le PSG a remporté le onzième trophée des Champions de son histoire. Les Rouge & Bleu ont largement dominé leur adversaire grâce à de belles combinaisons et une belle entente sur le front de l’attaque. Une soirée prometteuse qui laisse tout de même la place à une interrogation non élucidée. Comment sera établie l’ordre des tireurs de pénalty au PSG ?

Galtier donnera des consignes lors de chaque match

Selon les informations de RMC Sport, aucune hiérarchie n’a été établie pour la saison qui débute. Toujours selon le média français, Christophe Galtier compte donner des consignes lors de chaque match, « en fonction du contexte, de la composition et de l’état de forme » des joueurs. Dans les derniers instants du match hier, Neymar Jr s’est élancé du point de pénalty pout inscrire son deuxième but de la rencontre. Pas loin, Lionel Messi l’observe et ne semble à aucun moment vouloir frapper le coup de pied arrêté, concédé par son coéquipier. Plusieurs possibilités sont envisagées dans cet exercice, notamment Kylian Mbappé et Sergio Ramos, mais pour le moment faire un choix sur cette question n’est pas à l’ordre du jour.