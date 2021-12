Pour Tarrago, Mbappé réalise la meilleure année de sa carrière

Le PSG va disputer une nouvelle rencontre de Ligue 1 ce soir au Parc des Princes en recevant l’OGC Nice (21h00). Les Parisiens voudront prendre 17 points d’avance sur leur adversaire du jour en cas de victoire et pourront compter sur Kylian Mbappé. L’international français, qui est arrivé à la neuvième place du classement du Ballon d’Or, a suscité la discussion. Pour certains, l’attaquant français aurait mérité un meilleur positionnement. C’est le cas du journaliste Sebastien Tarrago, qui estime que le numéro 7 Rouge & Bleu réalise la meilleure saison de sa jeune carrière.

« Mbappé ? Je le trouve plus fort cette année que lorsqu’il finit 4e du Ballon d’Or en 2018, lorsqu’il remporte la Coupe du Monde ! Il marque certes les esprits du monde entier avec son match contre l’Argentine et son sprint. C’est une image qui marque, mais son année 2021 est bien meilleure ! Il a bien progressé, c’est un meilleur joueur, il est plus complet… Et puis c’est plus dur pour lui ! (…) Il réalise la meilleure année de sa carrière ! »