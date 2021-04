PSG / LOSC : les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17h sur Canal Plus), un duel de coleaders est proposé entre le PSG et le LOSC (à égalité de points à 63 unités) au Parc des Princes, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Ces dernières minutes, deux nouveaux absents se sont ajoutés aux listes des défections : Yusuf Yazici, testé positif à la Covid-19, et Alessandro Florenzi, à l’isolement car cas contact avec Marco Verratti. À quelques minutes de cette rencontre, les deux entraîneurs, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, ont dévoilé les compositions d’équipes. Keylor Navas sera dans la cage, devant une défense d’axiaux Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Abdou Diallo. Le milieu de terrain sera composé d’Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Enfin, le quatuor Ángel Di María, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Moise Kean, en pointe, s’occupera de l’animation offensive. Le numéro 10 parisien retrouve une place de titulaire, une première depuis le 10 février dernier.

La feuille de match de PSG / LOSC

31e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 3 avril 2021 à 17 heures au Parc des Princes (Paris) | Arbitre : M. Bastien | Diffuseur : Canal Plus | VAR : Bré et Delajod