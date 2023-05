Quand Leao invite Kylian Mbappé à le rejoindre à l’AC Milan

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG attise les convoitises des plus grands clubs. Rafael Leao l’a invité à le rejoindre à l’AC Milan.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG avec une année en option, Kylian Mbappé devrait poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu la saison prochaine. Nul doute qu’il sera tout de même convoité lors de ce mercato estival. Sans surprise, le Real Madrid – qui aurait pu le faire signer libre l’été dernier – pourrait revenir à la charge. Une signature en Italie pourrait-elle intervenir dans le futur ? En marge de la cérémonie The Best en février dernier, il avait été invité à rejoindre la Serie A. En rigolant, il avait expliqué que s’il devait signer en Italie, ce ne serait que dans un club, l’AC Milan.

« Le meilleur joueur que j’ai rencontré »

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport l’année dernière, il avait expliqué sa connexion spéciale avec le club milanais. « Quand j’étais enfant, j’avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j’ai aussi encouragé les Rossoneri et j’ai regardé beaucoup de matches de Milan. » Dans un échange avec ses supporters sur les réseaux sociaux, Rafael Leao – un temps pisté par le PSG – a été questionné sur l’attaquant français. Et il l’a invité à le rejoindre au Milan. « C’est le meilleur joueur que j’ai rencontré, louange l’international portugais dans des propos relayés par RMC Sport. Il est déjà fan des Rossoneri, il devrait venir à Milan ! »

