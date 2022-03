Real Madrid / PSG : les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, les deux entraîneurs peuvent compter sur des groupes quasiment au complet. À une heure de ce choc, Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti ont dévoilé leurs équipes.

Du côté PSG, c’est le même onze qu’à l’aller avec un petit changement. Neymar prend la place d’Angel Di Maria sur le côté droit de l’attaque parisienne. Il accompagne Lionel Messi et Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, Marco Verratti est associé à Danilo Pereira et Leandro Paredes. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Nuno Mendes. Gianluigi Donnarumma garde les buts. Carlo Ancelotti a offert quelques surprises dans son onze. Pour remplacer Ferland Mendy, il a décidé de titulariser David Alaba dans le couloir gauche. Nacho remplace l’Autrichien en défense centrale au côté d’Eder Militao.

Feuille de match Real / PSG

8es de finale retour Ligue des Champions – Mercredi 9 Mars à 21 heures au Santiago Bernabeu – Diffuseur : Canal Plus / RMC Sport 1

Le XI du Real : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Nacho – Valverde, Kroos, Modric – Asensio, Benzema, Vinicius Remplaçants : Lunin, Vallejo, Hazard, Marcelo, Jovic, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga Entraîneur : Carlo Ancelotti

