Regragui : « Face à la Zambie, on a des chances de voir Hakimi »

Présent avec le Maroc pour cette CAN 2025, Achraf Hakimi n’a pas pris part aux deux rencontres de son équipe dans la compétition. Mais il devrait faire son retour pour le match décisif face à la Zambie.

Le Maroc n’a pas encore validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Devant le public de Rabat, les Lions de l’Atlas n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face au Mali (1-1), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes.

Et pour cette rencontre face aux Maliens, Walid Regragui a une nouvelle fois décidé de préserver Achraf Hakimi, qui s’est remis de sa blessure à la cheville contractée début novembre. Le latéral droit du PSG s’est échauffé mais n’est pas entré en jeu. Cependant, son retour à la compétition devrait bien avoir lieu lors de la rencontre décisive face à la Zambie, comme l’a confirmé le sélectionneur marocain après la rencontre face au Mali : « Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf débuter ou entrer pour mettre en route le moteur. Aujourd’hui (vendredi), il était prédisposé pour entrer dix minutes mais vu la configuration, l’intensité et le résultat, on a préféré ne pas prendre de risques. Il sera prêt pour les matchs à élimination directe, ça c’est sûr. » Premier du classement avec 4 points, la sélection marocaine devra donc valider son ticket pour la suite de la compétition lundi face à la Zambie, avec très certainement le retour de son capitaine dans le couloir droit de la défense.