Reims / PSG : les compositions officielles

À moins d’une heure du coup d’envoi entre le Stade de Reims et le PSG (20h45 sur Prime Video) – en conclusion de la 4ème journée de Ligue 1 – la composition de Mauricio Pochettino était attendue en raison de la présence de Lionel Messi dans le groupe parisien. Mais l’international argentin commence sur le banc. Malgré son souhait de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé débute ce match aux côté de Neymar Jr et Ángel Di María. Marquinhos forme la charnière avec Thilo Kehrer. Les côtés de la défense sont occupés par Abdou Diallo et Achraf Hakimi. Enfin, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye sont au milieu de terrain. Keylor Navas garde le but des Rouge & Bleu.

La feuille de match du Reims / PSG

Quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 29 août 2021 à 20h45 au stade Auguste-Delaune – Diffuseur : Amazon Prime Video – Arbitre : Letexier – VAR : Bastien

SDR : Rajkovic – Gravillon, Faes, Abdelhamid – Foket, Munetsi, Cassama, Kebbal – Mbuku, Touré, Lopy Remplaçants : Diouf, Konan, Doucouré, Cafaro, Locko, Van Bergen, Flips, Berisha, Ekitike. Entraîneur : Oscar Garcia

