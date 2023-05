Revue de Presse PSG : Lionel Messi, Achraf Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 mai 2023. Le retour de Lionel Messi sur les terrains, la saison compliquée d’Achraf Hakimi…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le retour de Lionel Messi sur le terrain avec le PSG après sa suspension en raison d’un voyage non autorisé en Arabie saoudite à l’issue de la défaite contre Lorient. « Il ne reste que deux matches à jouer au Parc des Princes cette saison et il flotte à Paris comme une impression de morosité que pas grand-chose, ni grand monde ne parvient à contrarier ces derniers temps. » La réception du club corse ne devrait être qu’une formalité, un moment de légèreté et de communion, mais cela ne semble même plus certain tant le PSG a vu sa marge fondre sur ses concurrents nationaux, indique le quotidien sportif. Ce dernier indique que Christophe Galtier ne s’imaginait certainement pas ce scénario quand il a signé au PSG l’été dernier. Il devrait devenir le huitième entraîneur champion de France avec les Rouge & Bleu, mais sait très bien qu’il ne devrait pas poursuivre l’aventure au-delà du match contre Clermont. « Face à tous ces vents et courants contraires, le technicien parisien tire des bords comme il le peut et cherche à garder le cap. Il jette un oeil derrière, quand même, où Lens, à trois points, ne cultive pas tous ses problèmes, et tente de voir le verre à moitié plein.«

A voir aussi : Christophe Galtier annonce que Messi sera titulaire contre Ajaccio

Ce match contre Ajaccio sera donc celui du retour de Lionel Messi sous le maillot du PSG. « Quand certains, au club et ailleurs, redoutaient de ne plus jamais revoir le champion du monde argentin sur une pelouse de Ligue 1, les discussions entre les deux parties ont permis d’éviter un tel arrêt prématuré. » Même s’il ne réalise pas une deuxième partie de saison de feu, Messi demeure une chance avance l’Equipe. « Le retrouver, d’abord contre Ajaccio, puis à Auxerre, Strasbourg et contre Clermont au Parc pour finir, est un plaisir qui ne peut être galvaudé, ni par le public parisien, ni par les observateurs du Championnat de France« . Le quotidien sportif indique qu’il sera difficile de prévoir l’accueil qui lui sera réservé au Parc des Princes. Mais du côté du joueur, il y aura l’envie de rendre la meilleure version de lui-même. Christophe Galtier n’a pas ménagé le suspense au moment d’évoquer la titularisation de la Pulga. En l’absence de Neymar, il sait que le PSG est plus fort avec Messi que sans lui.

Le Parisien évoque aussi le retour de Lionel Messi après sa sanction. « L’affaire a pris de telles proportions, proposé une telle lecture, qu’on en est donc arrivé là, à s’interroger pour savoir si, après avoir fait l’école buissonnière, Leo Messi pouvait encore être au coin ce week-end. » Pouvait-on imaginer le voir débuter sur le banc ce soir s’interroge le quotidien francilien. Christophe Galtier a rapidement mis fin au suspense en expliquant que Lionel Messi sera titulaire contre Ajaccio. Il devrait se positionner derrière le duo d’attaque Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Ce PSG / Ajaccio devrait se dérouler dans une atmosphère qui s’annonce singulière en raison de l’absence du Collectif Ultras Paris. Une absence qui peut-être « une aubaine pour le revenant du jour qu’une partie du public, notamment les Ultras, a pris en grippe. » Le numéro 30 du PSG voudra, pour très certainement son avant-dernier match au Parc des Princes, « à défaut de renverser la donne et de les rallier à sa cause, Messi peut encore entretenir les regrets en soignant ce qui ressemble de plus en plus à ses derniers pas sous le maillot parisien.«

L’Equipe évoque aussi la difficile saison d’Achraf Hakimi avec le PSG. Cette dernière, polluée par une affaire extra-sportive, pourrait-elle avoir un impact sur l’avenir du latéral droit, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 ? « Quand il est à 100 %, Achraf Hakimi est l’un des latéraux droit les plus enthousiasmants d’Europe. Ce potentiel, les fans parisiens l’ont rarement perçu dans la durée. » Le quotidien sportif explique que pour la saison dernière, l’argument d’une saison d’adaptation pouvait être avancé. Il y avait aussi « ses relations conflictuelles avec le camp sud-américain qui altéraient son lien technique avec Angel Di Maria. » Mais quid de cette saison s’interroge l’Equipe. Luis Campos avait installé une animation en 3-5-2 qui collait avec les qualités de l’international marocain « et conscient de la nécessité de « bousculer » le joueur, le conseiller foot du PSG avait recruté Nordi Mukiele. »

🛑 Après sa Coupe du Monde aboutie, Achraf Hakimi est apparu usé, comme désintéressé.

Son expulsion contre Lorient, et ses performances, ont irrité le staff et provoqué des critiques en interne ❌🇲🇦 [L’Équipe] pic.twitter.com/QkdljLzwT3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 12, 2023

Le quotidien sportif assure qu’après une très belle Coupe du monde, le numéro 2 du PSG est apparu usé comme désintéressé. « Son expulsion face à Lorient traduit cette lassitude. Un épisode qui, conjugué à un niveau de performance décevant, a irrité le staff et provoqué des critiques en interne. » Dans l’entourage du joueur, après avoir insisté sur les données physiques qui en font un des joueurs les plus efficaces du club, on explique qu’il a joué souvent diminué cette saison et sur sa volonté de répondre « toujours présent » pour le PSG. « Ses proches précisent qu’il a « toujours été, en clubs ou en sélection, l’un des joueurs les plus performants », toutefois le PSG ne juge que ce n’est pas le cas en France. » Ses proches expliquent aussi que sa méforme peut aussi s’expliquer par le fait qu’il évolue dans un système qui n’est pas fait pour valoriser ses qualités. « Dit autrement, Hakimi estime ne pas voir assez de ballons. »

« L’an dernier, Leonardo glissait, en privé, qu’il fallait attendre qu’Hakimi en ait fini avec la découverte des nuits parisiennes pour voir le joueur qu’il avait recruté. Ils ont été plusieurs alors au club à regretter ses habitudes extra-sportives. » Elles ont trouvé un sombre prolongement avec sa mise en examen pour viol début mars. Le latéral droit du PSG, qui dénonce une tentative de racket, est marqué de voir son nom associé à ce type de faits présumés. L’Equipe explique que ses conseillers auraient préféré qu’il rejoigne Chelsea en 2021, mais le joueur a préféré rejoindre le PSG. À terme, il rêve toujours de revenir chez lui à Madrid. « Et cet été ? On repousse tout « commentaire » sur ce thème dans son entourage. » Malgré ses écarts extra-sportifs, le PSG a toujours protégé Hakimi assure le quotidien sportif. « Sa proximité avec Kylian Mbappé est un élément explicatif. Même si certains, en interne, regrettent l’influence néfaste de l’ex-Madrilène sur la star française, difficile de critiquer le meilleur ami de la figure du projet. » Le poste de latéral droit n’est pas sur ceux sur lesquels travaille Luis Campos. « Mais quelle serait la réaction du PSG en cas d’offre importante pour celui pour qui il a déboursé plus de 60 millions d’euros en 2021 ? Pas sûr que tous les décideurs la balaient de la main.«