Rothen : « Ousmane Dembélé est à côté de la plaque »

S’il fait des différences avec ses dribbles, Ousmane Dembélé est perfectible dans la finition. Le match nul du PSG contre le PSV l’a encore prouvé. Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec le numéro 10 parisien.

Ousmane Dembélé fait partie des joueurs les plus expérimentés de l’effectif du PSG cette saison. L’international français est l’un des leaders de l’attaque parisienne mais comme depuis le début de sa carrière, il ne marque pas assez. Si sa faculté à dribbler et à éliminer ses adversaires est toujours présente, il est trop maladroit dans le dernier geste. Mardi soir, il s’est procuré deux grosses occasions contre le PSV Eindhoven mais a pêché dans la finition. Sur la première, il a envoyé sa frappe sur la barre après un magnifique centre de Nuno Mendes. Sur la deuxième, après une passe de la poitrine de Joao Neves, il a frappé trop et vu sa frappe s’envoler largement au-dessus du but néerlandais. Au moment d’analyser la nouvelle performance de l’international français, Jérôme Rothen n’a pas hésité à tacler l’ancien barcelonais.

A voir aussi : Riolo : « On ne découvre pas Ousmane Dembélé »

« Ce n’est pas sur lui qu’il fallait miser pour aller très haut »

« Il fait partie des joueurs d’expérience. Depuis le départ de Kylian Mbappé, s’il y a bien un international français titulaire au PSG, c’est lui. Quand tu rends ce genre de copie, c’est compliqué. Il y a des choses qui me paraissent essentielles pour être dans la catégorie des joueurs importants, au statut particulier, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Ousmane Dembélé est à côté de la plaque. Sera-t-il capable à l’âge qu’il a de se remettre en question, quand tu as très souvent été sur courant alternatif comme ça, je ne sais pas. J’ai un gros doute. L’année dernière, je veux bien qu’il ait mis deux buts importants, notamment celui contre le Barça. Il a d’énormes qualités mais lui donner les clés du camion pour faire gagner le PSG… J’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible. Quand tu as ce statut-là pour aussi peu de retour, ce n’est pas une bonne pioche. Ce n’est pas sur lui qu’il fallait miser pour aller très haut.«