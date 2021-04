Twitch PSG à 11 heures : debrief et raisons d’y croire

Mercredi soir, au Parc des Princes, le PSG a perdu (1-2) l’acte I de la demi-finale aller contre Manchester City. Débriefons cette rencontre entre rêve et cauchemar. Puis projetons nous sur l’acte II en Angleterre mardi. Et les raisons d’y croire. Canal Supporters vous donne rendez-vous ce matin pour votre habituel LIVE Twitch à 11h00 agrémenté d’une revue de presse française et anglaise. Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters (alors abonnez-vous !)