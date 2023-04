Une immersion dans le centre de formation du PSG

Le Paris Saint-Germain regorge de stars dans son effectif mais il y a des jeunes derrière qui essayent de pousser pour se faire une place. Au PSG, il y a du talent mais rare sont ceux qui arrivent à se faire une place dans l’équipe première. Alors que les jeunes du centre de formation parisien attirent l’oeil de plus en plus d’observateurs, M6 a consacré un reportage sur les coulisses de la formation du club.

Warren Zaïre-Emery, l’exemple à suivre

Au sein de ce reportage, on démontre l’ambition de chaque jeune. Ils veulent une chose, intégrer l’équipe première et s’y imposer. « Mon objectif c’est d’être capitaine du Paris Saint-Germain, de jouer la Ligue des Champions », avance Younes El Hannach, jeune pépite du club. L’exigence et la rigueur de Zoumana Camara envers ses joueurs est également souligné. « Si vous êtes content de ce que vous avez fait ce matin, c’est qu’il y a un problème », martèle le coach à ses joueurs après un entraînement. L’ancien joueur du PSG sait quels sacrifices il faut réaliser pour s’imposer au plus haut niveau : « Il y a un sérieux à avoir que ce soit sur le terrain et en dehors », explique-t-il.

L’exemple à suivre, c’est Warren Zaïre-Emery, joueur de 17 ans qui a réussi à jouer titulaire à plusieurs reprises avec l’équipe de Christophe Galtier. À côté du football, les jeunes doivent aussi être exemplaire dans leur scolarité. Un équilibre qu’il faut maintenir en plus de devoir supporter la pression médiatique. Une des professeurs du centre de formation est à l’écoute des jeunes. « Je suis à l’écoute quand il y a des moments de trou. J’agis avec eux comme si c’était ma propre fille », argumente-t-elle. M6 conclu son reportage en expliquant que l’encadrement de haut niveau du centre de formation lui permet d’être l’un des meilleurs de France.