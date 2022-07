Les premières explications de l’absence de Diallo pour la tournée au Japon

Ces derniers jours, les rumeurs mercato au PSG se sont multipliées et ce n’est pas prêt de se terminer. Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain cherche à dégraisser cet été et de nombreux joueurs sont clairement sur le départ. Ce mardi matin, L’Équipe a partagé une liste de 10 joueurs qui ne devraient pas être du voyage lors de la tournée au Japon. Parmi eux on retrouve, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Le nom du dernier cité a surpris quelques supporters Rouge & Bleu, mais des premières informations sont venus éclaircir la situation du défenseur central sénégalais.

Rester à Paris pour faciliter son transfert

Les médias RMC Sport et Le Parisien confirment l’absence d’Abdou Diallo pour ce stage au Japon et expliquent qu’un accord a été trouvé avec Luis Campos pour rester dans la capitale française afin de faciliter son transfert. Le joueur ne s’envolera donc pas avec ses coéquipiers le 16 juillet prochain. Comme l’indique le journaliste Loic Tanzi, le joueur est sur la liste des départs et l’AC Milan s’intéresserait au profil de l’ancien arrière du Borussia Dortmund qui n’a disputé que 16 rencontres la saison passée. On rappelle que dès son arrivée, Christophe Galtier avait annoncé qu’il souhaitait avoir un groupe resserré pour la pré-saison. Les prochains jours risquent donc d’être agité pour de nombreux joueurs du PSG.