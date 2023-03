Dans une phase ascendante avant de croiser le fer avec le PSG, l’OM a donc enchaîné deux revers de rang, le dernier face à Annecy en Coupe de France. Et les joueurs du club pensionnaire de Ligue 2 se sont servis du club de la capitale pour chambrer les Olympiens.

Pour beaucoup, le Classique opposant le PSG et l’OM sur la pelouse du Vélodrome dimanche dernier (25e journée de Ligue 1) avait tout du tournant. Il faut dire que Lionel Messi et ses partenaires restaient sur plusieurs copies rendues très moyennes, un euphémisme. Mais face à l’ennemi phocéen, les Rouge et Bleu ont su mettre le bleu de chauffe et proposer une prestation de grande qualité, ce qui leur a permis d’acter un précieux succès sur le score large de 0-3. Suite à ce revers, l’OM avait rendez-vous avec les quarts de finale de la Coupe de France face à une écurie assez modeste : Annecy.

L’OM en prend pour son grade

Une qualification dans le dernier carré qui a finalement été validée lors de la traditionnelle séance de tirs au but, les deux équipes s’étant quittées dos à dos sur le score de 2-2. Et à ce petit jeu-là, c’est Annecy qui a pris le meilleur sur son adversaire du soir (7 TAB à 6). Des joueurs Haut-savoyards qui ne se sont pas privés pour chambrer copieusement l’OM en usant d’un gimmick signé Kylian Mbappé dimanche dernier, nous relate RMC ce jour. Le double buteur, qui a égalé le record d’Edinson Cavani par la même occasion avec 200 buts au compteur, s’était exclamé à plusieurs reprises dans le vestiaire du stade Vélodrome : « Ça c’est une journée de boulot ! » Moïse Sahi s’est ainsi fendu de la même expression dans le vestiaire des siens après le coup de sifflet final. Vincent Pajot, bien connu de l’élite hexagonale où il y a porté les couleurs de Saint-Etienne ou du Stade Rennais durant de nombreuses années, a exulté, faisant une référence directe au numéro 7 francilien : « Hein Kyky ça c’est une journée de boulot ! Nous aussi ont fait le boulot ! » Alexy Bosetti, ancien niçois, s’en est également donné à cœur joie : « C’est ça le boulot ! Kyky il n’y a pas que toi qui fait le taf ! C’est ça le boulot ! »

Un chambrage en bonne et due forme qui devrait certainement faire sourire les supporters du PSG.