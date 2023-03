Déjà qualifié pour les quarts de finale de l’EHF Champions League, le PSG Handball affrontait Veszprém lors de la dernière journée de phase de poules. Les Parisiens se sont imposés sous les yeux de Kylian Mbappé.

Le PSG Handball jouait un match pour le beurre hier soir lors de la dernière journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Les Parisiens recevaient Veszprém. Une rencontre à laquelle a assisté Kylian Mbappé. Après un début de rencontre serré, les Hongrois vont réussir à prendre rapidement quatre buts d’avance (4-8, 7e). Une avance qui va prendre une plus grosse ampleur, avec un écart de sept buts (7-14, 14e). Le PSG va petit à petit rattraper son retard pour rentrer aux vestiaires avec un déficit de cinq buts (19-24).

Un très grand Jannick Green dans les buts

En seconde période, le PSG Handball va poursuive sa remontée (22-25, 34e) et revenir à un but assez rapidement (25-26, 37e) et même égaliser (26-26, 38e). Les Parisiens vont réussir à prendre l’avantage à un quart d’heure de la fin (29-28). Une prise de pouvoir qui va se poursuive jusqu’à la fin de la rencontre, le PSG arrivant à prendre jusqu’à quatre buts d’avance (34-30, 51e) même si Veszprém a réussi à revenir à un but à plusieurs reprises. Les Parisiens s’imposent finalement de deux buts (37-35) et terminent de la meilleure des manières sa phase de poules de l’EHF Champions League. Le PSG peut remercier son gardien, Jannick Green, auteur de 11 parades. En attaque, Dominik Mathé et Elohim Prandi ont porté leur équipe avec sept buts chacun.

Le PSG Handball qui a aussi annoncé le recrutement en joker médical jusqu’à la fin de la saison Petar Nenadic. Il vient pour remplacer Nikola Karabatic, qui sera absent trois mois.