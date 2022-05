Bompastor : « Les Parisiennes vivent une saison difficile »

Ce dimanche soir (21h00), les féminines du PSG accueillent l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 21e journée de D1 Arkema. Les Parisiennes, qui possèdent cinq points de retard sur leurs rivales à deux journées de la fin, pourraient voir Anna Hegerberg et ses coéquipières leur ravir le titre de champion de France glané l’an passé. Dans les colonnes de L’Equipe, Sonia Bompastor a évoqué ce choc entre les deux premières du championnat. Forcément, l’entraîneuse rhodanienne espère que ses joueuses valideront leur titre sur la pelouse du Parc des Princes.

En effet, il ne suffit que d’un résultat nul pour que l’OL soit sacré. Le PSG tentera pour sa part de retarder l’échéance afin de se laisser un infime espoir de repasser devant lors de l’ultime journée : « On n’a pas forcément ce sentiment de vouloir prouver. Je pense que sur cette saison, on a déjà montré. Paris est certainement l’équipe qui nous a posé le plus de problèmes, mais on a su faire les matches qu’il fallait. On est à trois victoires contre le PSG, une en championnat, deux en Ligue des Champions. On a envie de poursuivre sur notre lignée, se focaliser sur nous. (…) Notre mentalité, c’est de gagner tous les matches. Si on peut s’assurer le titre dès dimanche, on ne va pas attendre mercredi (face à Issy, NDLR). On y va avec l’esprit conquérant. La mise à l’écart de Didier Ollé-Nicolle ? On se concentre sur nous. C’est malheureux pour les Parisiennes. Elles vivent une saison difficile de ce côté-là, mais notre rôle c’est de rester pro, focus sur le terrain. »