Demba Ba ne croit pas en l’exploit de Dunkerque face au PSG

Ce mardi soir (21h10, France 2, beIN Sports 1), le PSG affronte Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Demba Ba, directeur du football du club nordiste, ne voit pas son équipe réaliser l’exploit ce soir.

Le PSG et Dunkerque s’affrontent ce soir sur la pelouse du stade Pierre Mauroy de Lille pour le compte des demi-finales de la Coupe de France. Tenants du titre, les Parisiens voudront aller défendre leur titre au Stade de France le 24 mai prochain. Il faudra se méfier de l’actuel cinquième de Ligue 2, qui a éliminé trois clubs de Ligue 1 lors de cette campagne de Coupe de France (Auxerre, Lille, Brest). Demba Ba, directeur du football du club nordiste, ne se fait pas d’illusion pour son équipe face au PSG ce soir.

« On se dit aussi que la magie de la Coupe de France va continuer à nous suivre… Mais je ne mets pas de billes sur la magie de la coupe »

« Dunkerque peut éliminer le PSG ? Non, vu la saison réalisée par les Parisiens. Mais on va préparer notre plan de jeu et essayer de les contrer dans ce qu’ils font de mieux, lance l’ancien attaquant dans une interview accordée au Parisien. On se dit aussi que la magie de la Coupe de France va continuer à nous suivre… Mais je ne mets pas de billes sur la magie de la coupe (rire). On va tout faire pour prendre un maximum de plaisir et en donner.«