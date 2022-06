L’UNFP alerte face au rythme « éreintant » imposé aux joueurs

La saison régulière vient de se conclure et les différents joueurs de la planète football en sont sortis bien entendu usés. Néanmoins, beaucoup doivent enchaîner avec une trêve internationale. Par exemple, l‘Equipe de France doit disputer la bagatelle de quatre rencontres pour le compte de la Ligue des Nations. Un parcours qui parait quelque peu chargé, c’est un euphémisme.

Un état de fait qui a poussé l’UNFP a se fendre d’un cinglant communiqué via son site officiel afin d’alerter sur un tel enchaînement de matches. À titre d’exemple, selon les chiffres de l’UNFP, 72% des joueurs disputant actuellement la Ligue des Nations ont déjà pris part à 55 rencontres cette saison. Une refonte » totale du calendrier est ainsi espérée par le syndicat des footballeurs professionnels hexagonaux : « L’avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matches tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu’aggraver la situation. A quel moment les instances internationales (FIFA et UEFA) vont-elles prendre en compte sérieusement la santé des joueurs et l’ériger en priorité absolue ? Le manque de repos, de récupération et de régénération physique et mentale est criant. »