Danilo : « Ce sera un match difficile »

Le PSG reçoit Manchester City ce mardi dans son antre du Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie qui s’annonce haletante au vu des deux XI qui seront alignés sur la pelouse. Et à quelques heures de ce choc, remake de la demi-finale de l’an passé, le club parisien a interrogé Danilo Pereira au sujet de cet échéance.

Forcément, l’international portugais voit un match difficile qui attend le PSG. L’ancien capitaine du FC Porto a également glissé un petit mot à l’intention des supporters rouge et bleu : « Je sais que Manchester City est une équipe bien organisée, ils se connaissent très bien entre eux. Le match sera chez nous, nous devrons être bien préparés car ce sera un match difficile. Je pense que pour une telle confrontation la demande n’est pas la même et la concentration non plus. Nous allons tout donner. (…) Les supporters ? C’est magnifique. Le stade est vraiment splendide avec tous les supporters en fusion. Leur soutien nous aide énormément dans les moments où nous avons besoin d’encore plus d’énergie. »