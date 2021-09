Riolo : « L’impréparation est ce qui caractérise le PSG »

Jour de Ligue des Champions, et jour de gros match au Parc des Princes. Ce mardi soir, le PSG et Manchester City se feront face dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre qui suscite logiquement un vif intérêt, mais également beaucoup d’attentes envers le PSG. C’est notamment le cas de Daniel Riolo qui attend des hommes de Mauricio Pochettino une vraie cohérence d’équipe. Néanmoins, le journaliste RMC possède surtout de gros doutes avant cette confrontation.

« J’ai du mal à avoir une vision positive du PSG. Le problème, ce n’est pas que tu montes d’un cran, mais d’au moins dix au moment d’affronter Manchester City, a estimé Riolo sur les ondes de RMC. Espérer quelque chose de positif face à cette équipe de Manchester qui me semble bien au point et bien plus forte que le PSG, j’ai beaucoup de mal. Le truc qui peut être un petit peu rassurant, c’est que lorsque le PSG affronte les gros en phase de poule, souvent cela se passe bien au Parc des Princes.

Daniel Riolo voit surtout un manque de préparation criant des Parisiens…Ce qui parait, pourtant, assez logique sachant que nous sommes en tout début de saison seulement…

« Mauricio Pochettino attend apparemment le retour de Lionel Messi et de Marco Verratti pour ce match… On est donc dans l’espoir. L’espoir dans un Verratti qui n’a pas joué depuis l’euro. L’espoir de Lionel Messi, qui a peu joué. Surtout, cette équipe n’a pas joué ensemble. Verratti dans le milieu, avec Wijnaldum qui est le nouvel arrivant. Les trois de devant. Les défenseurs, on en a trois, le quatrième on ne sait pas vraiment. Le niveau d’impréparation est ce qui caractérise vraiment le PSG depuis le début de cette saison. Comment on en arrive là le 28 septembre ?