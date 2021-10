Neymar a défrayé la chronique avec son interview accordée à DAZN. En laissant planer le doute sur sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022, l’attaquant du PSG est au centre des débats depuis le début de la semaine. Jussié, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, a tenu à défendre le numéro 10 parisien.

« J’interprète la déclaration de Neymar comme celle d’un joueur et d’un homme qui en a marre. Depuis qu’on l’a désigné comme le sauveur du football brésilien, il doit se débrouiller tout seul, défend son compatriote pour l’Equipe. Il n’a jamais eu un joueur pour l’épauler et pour partager la pression, comme Ronaldo avait Rivaldo par exemple. Lui, il est tout seul. C’est infernal. Pourtant, il fait son maximum. Il ne réussit pas tout, évidemment, mais il essaye et il respecte notre ADN. Malgré ça, on lui manque de respect. Au Brésil, on martyrise nos idoles, c’est culturel. Neymar vit avec cette pression énorme sur les épaules depuis trop d’années. Elle a réduit sa longévité. Il se bat, il bataille, mais là, il en a marre. Qu’il dispute sa dernière Coupe du monde à 30 ans, ça me surprend pas. Ce n’est pas anormal. Je pense qu’il va être soulagé quand il arrêtera. »

Jussié estime aussi que l’attaquant du PSG commence à sentir le déclin et qu’il ne pourra pas être au top en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde.

« Il est déjà en train de perdre sa vitesse, son agilité. Ronaldo a perdu tout ça aussi, mais lui, il avait conservé son sens du but incroyable. Alors, même en surpoids au Corinthians, il était utile. Pour Neymar, je ne sais pas. Il va devoir se réinventer. C’est un provocateur, un créateur qui est en train de perdre un peu tout ça. Il réussit moins de dribbles. Les adversaires le connaissent mieux. Physiquement, il est moins rapide. Il a perdu un peu de confiance aussi donc il cogite. Il sent la bascule arriver donc il va changer quelque chose.«