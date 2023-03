EDF féminine – Gérard Prêcheur va remplacer Corinne Diacre

Après le départ de Noël Le Graët de la Fédération Française de Football, c’est désormais Corinne Diacre qui est sur la sellette. La coach de l’Équipe de france de football féminin sera fixée sur son sort le 9 mars prochain. C’est lors du COMEX de la FFF que quatre hauts cadres de la fédération décideront de l’avenir de Diacre.

Prêcheur successeur

À quatre mois du début de la Coupe du monde, Wendie Renard, Kadidatou Diani et Marie-Antoinette Katoto se sont retirés de la sélection et ont exigé des changements. Canal Plus connait d’ailleurs le successeur de Corinne Diacre. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Gérard Pêcheur, quittera son poste actuel pour prendre la place de Diacre. Et tout ceci en intérim jusqu’à la Coupe du monde. Nous n’avons pour l’instant pas d’informations sur le prochain entraîneur du PSG.