Flick : “Choupo a montré ses qualités et est définitivement une option”

Durant la trêve internationale, le Bayern Munich a eu une très mauvaise nouvelle avec la blessure de Robert Lewandowski au genou avec la Pologne. L’attaquant (32 ans) souffre d’un étirement ligamentaire au genou droit et devrait être absent quatre semaines, même s’il n’a pas abandonné l’idée de jouer le match retour au Parc des Princes (13 avril). Présent en conférence de presse avant le choc de Bundesliga contre Leipzig (demain, 18h30), Hansi Flick a évoqué la vie sans son serial buteur.

“Ce sont des situations avec lesquelles vous devez faire en tant qu’entraîneur. J’aimerais avoir tous les joueurs avec moi. Robert est un joueur important. Nous devons faire face à la situation et nous avons des joueurs qui peuvent jouer dans cette position. C’est un défi pour nous tous“, assure Flick dans des propos relayés par le Figaro avant d’évoquer Eric Maxim Choupo-Moting, possible remplaçant de Lewandowski. “Il est toujours difficile de dire avec des détails quand le joueur sera de retour d’une blessure. Choupo a montré ses qualités et est définitivement une option. Je ne révélerai pas comment nous allons nous aligner maintenant.”