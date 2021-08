Le dossier Mbappé connaîtra-t-il des développements ce dimanche, jour de match à Reims qui doit consacrer les débuts de Lionel Messi avec le PSG ? Pas évident. Le nom de l’attaquant français sera guetté dans la liste du groupe. Le Bleu sera observé à Auguste-Delaune s’il y est.

Selon le journal sportif Marca, le célèbre agent Kia Joorabchian a été appelé à la rescousse pour servir d’intermédiaire avec le PSG. « Certains clubs appellent l’agent lorsqu’ils sentent que quelque chose ne va pas et le Real Madrid ne fait pas exception », explique le quotidien madrilène. La situation n’invite pas à l’optimisme, pense t-on dans la capitale espagnole avec une dead-line lundi 18 heures (selon ‘El Chiringuito’). « De l’euphorie chez les nombreux employés madrilènes prêts à préparer la présentation on est passé à la tension », rapporte Marca. D’autant plus que « les relations entre les deux clubs sont actuellement très affectées« par les derniers événements. La mission de Kia Joorabchian est donc de trouver un terrain d’entente. « Le compte à rebours a déjà commencé et il est imparable », écrit en conclusion le journal pro-Real.