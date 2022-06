Cette saison, le PSG a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Après un match totalement maitrisé à l’aller mais avec un seul but marqué par Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu, les Rouge & Bleu menaient encore une fois grâce à Mbappé lors de la manche retour. Mais après la faute non sifflée de Karim Benzema sur Gianluigi Donnarumma, les Parisiens se sont liquéfiés et se sont fait éliminer. À l’issue de la rencontre, Nasser al-Khelaifi et Leonardo s’étaient emportés et avaient même tenté de s’introduire dans le vestiaire de l’arbitre pour avoir des explications. La police présente au Santiago Bernabeu avait même dû intervenir afin de les calmer.

Une sanction pour Leonardo, pas pour Nasser al-Khelaifi

Une attitude qui avait valu l’ouverture d’une enquête de la part de la commission de discipline de l’UEFA. Mais la décision de sanctionner ou non les dirigeants du PSG a pris beaucoup de temps, ce qui a surpris un grand nombre d’observateurs. Ce vendredi soir, Marca indique que l’instance du football européen a décidé de sanctionner le désormais ex-directeur sportif des Rouge & Bleu mais pas le président parisien. Leonardo a ainsi écopé d’une suspension d’un match. La justification ? Ne pas avoir respecté les règles élémentaires d’une conduite décente. N’étant plus en poste, il purgera sa sanction avec son nouveau club, s’il reprend du service dans les prochaines semaines.