Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Cette saison, plusieurs titis ont un peu joué avec l’équipe première comme Xavi Simons (9 matches), Edouard Michut (7 matches) ou encore El Chadaille Bitshiabu (3 matches). Alors que Michut souhaiterait quitter son club formateur, le Néerlandais attend des garanties pour son futur temps de jeu pour faire son choix.

Selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le PSG serait prêt à de nouveau discuter avec les agents de Xavi Simons pour tenter de le prolonger. Une nouvelle approche après la dernière proposition de contrat faite il y a plusieurs mois.

Paris Saint-Germain are prepared to discuss again with Xavi Simons agents on contract situation after new deal offered months ago. 🇫🇷 #PSG

Angél Di Maria is still expected to leave the club on a free – Juventus are still in direct talks with his agents, not fully agreed yet. pic.twitter.com/yhBvYDfY1r

