Le PSG pourrait vendre Rafinha contre un prix symbolique

Le PSG possède un effectif pléthorique et voudra dégraisser cet été. Le secteur du milieu de terrain devrait être le plus actif lors du mercato estival. Les Rouge & Bleu possèdent une dizaine de milieux et aimeraient se séparer d’un très grand nombre, sachant qu’il pourrait recruter Vitinha et Renato Sanches. Prêté à le Real Sociedad depuis le mois de janvier, Rafinha pourrait quitter le PSG, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

Le PSG pourrait faciliter le départ de Rafinha

Pas dans les plans du PSG, Rafinha a réalisé une bonne deuxième partie de saison à la Real Sociedad et aimerait prolonger l’aventure dans le club espagnol. Selon les informations du Mundo Deportivo, le PSG a fait savoir au joueur et à la Real qu’il était prêt à faciliter le transfert du Brésilien (29 ans). Les dirigeants parisiens seraient prêts à soit le laisser filer libre ou le vendre contre un prix symbolique en échange d’une clause de pourcentage à la revente. Le quotidien sportif catalan explique que la Real Sociedad a de la concurrence dans ce dossier, la Fiorentina et le Celta Vigo, club pour lequel il a déjà joué entre 2013 et 2014 ainsi qu’en 2019-2020. Mais la Real Sociedad aurait de l’avance dans ce dossier conclut MD.