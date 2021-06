Le PSG prêt à payer 75M€ bonus inclus pour Hakimi (Sky)

Le PSG se rapproche d’une signature d’Achraf Hakimi (22 ans). Le club francilien est disposé à réaliser un effort financier pour recruter le joueur de couloir droit hispano-marocain sous contrat avec un Inter Milan qui doit vendre avant le 30 juin. “Les Français sont prêts à offrir 75M€“, explique Sky Sport. “Une offre qui n’est pas encore officiellement arrivée sur la table des cadres de l’Inter, mais dans les prochains jours la négociation pourrait être débloquée. La vente de Hakimi pour 75 millions d’euros, bonus inclus, rapprocherait l’Inter de l’objectif des 100M€ de revenus lors du mercato. Un sacrifice nécessaire pour des raisons budgétaires, avec le PSG de plus en plus en pole position. Les contacts entre l’agent et le club sont continus et l’Inter sent la piste française plus chaude.”

L’affaire pourrait être bouclée dans les 2-3 jours, dit-on en Italie. Auquel cas, le PSG aurait remporté la bataille face à Chelsea. Avec le soutien d’Achraf Hakimi qui préfère aller à Paris. “La proposition du PSG a franchi la barre des 70 millions”, commente le journaliste de SportItalia Alfredo Pedulla. “On n’exclut pas une rencontre dans les prochains jours avec Leonardo qui pourrait augmenter l’offre afin de conclure. L’Inter ne veut pas de troc de joueurs, certes Chelsea peut toujours lever des fonds mais aujourd’hui Hakimi a choisi. Il faut être prudent jusqu’au bout, mais c’est la tendance.” Dans le Corriere dello Sport, le journaliste Pietro Guadagno écrit qu’Alejandro Camano, agent d’Achraf Hakimi, est attendu à Milan. Il présentera la nouvelle offre du PSG.