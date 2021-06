Les temps de jeu des internationaux du PSG

Après une saison 2020-2021 éprouvante sous le maillot du PSG, de nombreux joueurs des Rouge et Bleu disputent actuellement des compétitions internationales avec leur sélection. Après s’être qualifiés pour les 8es de finale de l’Euro, certains Parisiens ont échoué à atteindre les quarts de finale à l’image de Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Concernant la Copa America, le Brésil de Marquinhos et Neymar puis l’Argentine de Leandro Paredes et Ángel Di María ont atteint sans forcer la suite de la compétition (quarts de finale). Voici ci-dessous les temps de jeu des Parisiens depuis le début des différentes compétitions. Pour rappel, l’Euro et la Copa America prendront fin le 11 juillet, soit six jours après la reprise de l’entraînement du PSG (5 juillet).

France

Presnel Kimpembe : 390 minutes (4 matches disputés)

: 390 minutes (4 matches disputés) Kylian Mbappé : 390 minutes (4 matches disputés) – 1 passe décisive, 1 pénalty provoqué

Italie

Alessandro Florenzi : 46 minutes (1 match disputé)

: 46 minutes (1 match disputé) Marco Verratti : 157 minutes (2 matches disputés) – 1 passe décisive

Espagne

Pablo Sarabia : 208 minutes (4 matches disputés) – 2 buts et 2 passes décisives

Pays-Bas

Georginio Wijnaldum : 360 minutes (4 matches disputés) – 3 buts

Portugal

Danilo Pereira : 237 minutes (4 matches disputés) – 1 pénalty provoqué

Brésil

Marquinhos : 270 minutes (3 matches disputés) – 1 but

: 270 minutes (3 matches disputés) – 1 but Neymar Jr : 270 minutes (3 matches disputés) – 2 buts et 2 passes décisives

Argentine