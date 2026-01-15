Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 janvier 2026

Ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le LOSC à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match.

Après son élimination en Coupe de France face au Paris FC, le PSG a l’occasion de rapidement se ressaisir. Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le club de la capitale accueille le LOSC, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Rouge & Bleu pourront occuper provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.

