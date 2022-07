[Live] PSG – Gamba Osaka (5-2)

Le PSG dispute son dernier match de sa pré-saison ce lundi midi face au Gamba Osaka. Ce sera l’occasion pour Christophe Galtier de faire un dernier test avant de disputer le Trophée des Champions ce dimanche face au FC Nantes. Pour cela, le coach parisien a aligné une équipe quasiment type avec la reconduction du 3-4-1-2 et une charnière Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Cette rencontre sera l’occasion de voir pour la première fois la paire Verratti, Vitinha alignée. L’attaque est composée de Messi, Neymar et Sarabia. On peut facilement imaginer que ce sera aussi le onze qui débutera la rencontre face aux Nantais puisque Kylian Mbappé sera suspendu pour cette confrontation (dimanche 20h00). Ce midi, le PSG jouera avec son maillot extérieur dans des conditions climatiques pas très simples puisque la température sera de 31°C avec près de 71% de taux d’humidité. Comme on a pu le voir depuis le début de cette tournée, le club de la capitale fait déplacer les foules puisque 38 000 personnes sont attendues au Panasonic Stadium Suita (la capacité maximum du stade est de 39760).

Bon match à vous tous !

👕 | Le #PSG jouera avec son maillot extérieur pour affronter le Gamba Osaka ▫️◾️



☀️ 31°C avec près de 71% de taux d’humidité



🏟 38 000 personnes sont attendues au Panasonic Stadium Suita#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/eCHqH5hZsn — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2022

La composition du PSG

Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Sarabia

Remplaçant : Keylor Navas, Bernat, Diallo, Kehrer, Gueye, Paredes, Dina Ebimbe, Zaire-Emery, Danilo, Kalimuendo, Icardi, Mbappé

Fil du match