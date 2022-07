Neymar est dans les feux des projecteurs depuis les déclarations de son président – Nasser al-Khelaïfi – sur la fin du bling-bling au PSG. Même s’il aimerait rester, ses dirigeants ne seraient pas contre s’en séparer. Interrogé sur l’avenir du Brésilien (30 ans), Christophe Galtier a expliqué qu’il aimerait le garder. Etienne Moatti s’attend à un Neymar très fort lors de la saison à venir.

« Oui ce sont des phrases très fortes qui ont été dites par Christophe Galtier. On pensait tous que Neymar était sur le départ, que le PSG serait beaucoup plus fort sans Neymar et qu’il fallait lui trouver une porte de sortie pour pouvoir faire jouer Mbappé dans toute sa splendeur. Non, là je pense que les choses sont extrêmement claires. Neymar a sa place au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il y est pour encore pas mal de saisons. Christophe Galtier est capable de faire jouer Neymar à un niveau que Neymar a montré en fin de saison. Je crois, surtout en année de Coupe du Monde, à un Neymar très bon et très fort au Paris Saint-Germain. Et Paris en a besoin« , assure le journaliste dans l’Equipe du Soir.