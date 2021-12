Lionel Messi a des difficultés depuis le début de la saison en Ligue 1. Le numéro 30 du PSG n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Invité de l’Equipe du Soir, Nene a pris pour exemple ses débuts en Ligue 1 pour expliquer les difficultés de la Pulga dans le championnat de France.

« Mes difficultés, c’était physiquement et tactiquement. Ici en France, tous les joueurs sont très physiques, ils vont très vite. Ce n’est pas comme dans les autres championnats. En Espagne ou au Brésil, il y a un défenseur qui va vite, un autre plus technique. L’arrière droit il est très fort de la tête mais il est un peu lent. Ici en France, tous les défenseurs étaient rapides. Tactiquement, ils sont très forts, costauds. Ils sont intelligents. Il y a aussi la langue française et le froid un petit peu. Je pense que pour Messi c’est un peu la même chose.«