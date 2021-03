Neymar dans le groupe du PSG pour Lyon, pas Icardi ni Kehrer

Demain soir (21 heures, Canal Plus) le PSG se déplace à Lyon pour le compte du choc de la 30e journée de Ligue 1. Un match que devrait disputer Neymar. En effet, comme le rapporte l’Equipe sur son site internet, le numéro 10 parisien sera dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement au Groupama Stadium. En cours de forme, on ne sait pas encore s’il commencera le match sur le terrain ou en sur le banc. Blessé contre Lille, Mauro Icardi ne sera pas de la partie tout comme Thilo Kehrer, qui était absent de l’entraînement ce matin. Juan Bernat et Pablo Sarabia (hanche) sont aussi forfaits.