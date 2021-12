Dans quelques heures, Kylian Mbappé pourra discuter avec le club de son choix et même signer avec le club de son choix, lui qui arrivera en fin de contrat le 30 juin 2022. Un club se détache pour son avenir, le Real Madrid, même si le PSG n’a pas dit son dernier mot. Pour Tripy Makonda, le PSG doit en faire le choix numéro 1 de son projet.

« Au PSG, il faut avoir un projet qui tourne autour de lui. À son arrivée, Neymar a dit qu’il voulait faire progresser Mbappé. On a déjà vu dans ce rapport de force qu’il était plus dans l’aide que dans l’écrasement, se remémore l’ancien latéral gauche sur le plateau de l’Equipe du Soir. Maintenant il faut aussi que Messi se dise la même chose. Il faut qu’il se dise : “Moi j’ai fait ce que j’avais à faire dans le football, c’est très bien. Mais maintenant, je veux être dans une passation de pouvoir où je vais t’aider à monter. »

Le titi du PSG qui s’interroge aussi où il pourrait jouer au sein du onze du Real Madrid. « Mais où est-ce qu’il jouera s’il va au Real Madrid ? Parce qu’il y a Vinicius qui est en train de percer sur le côté gauche. Ils sont sur Erling Haaland, il y a Benzema qui est le meilleur joueur au monde, et qui a redéfini ce poste d’attaquant, entre numéro 9 et numéro 10. Même au Real Madrid, je ne vois pas où on peut le mettre. À droite, ce n’est pas ce qu’il préfère. Son côté préférentiel, c’est le côté gauche.«