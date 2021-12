PSG / Bruges : Annoncez votre pronostic

Ce mardi en début de soirée (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Club Bruges, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Si les Rouge & Bleu sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition, la formation belge a encore un espoir d’accrocher une place pour la Ligue Europa. Et pour cette confrontation, Mauricio Pochettino ne pourra toujours pas compter sur Sergio Ramos, Julian Draxler et Neymar Jr. Incertain avant ce match, Presnel Kimpembe est finalement dans le groupe retenu par l’entraîneur argentin.

Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Club Bruges ? Annoncez votre pronostic ici. Samedi dernier, le PSG a arraché le match nul sur la pelouse du RC Lens (1-1) grâce à un but de Georginio Wijnaldum en fin de rencontre. Un score annoncé ici par LudGaúcho_95, Baby Bejita, Caract R, fffrrreeeddd, Ujuj SakinaSuperNana#7, Pas content ! et L’Homme qui tombe à pic. Félicitation !