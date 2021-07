La belle histoire du jour. Steve, un père de famille écossais, aperçois sur les réseaux sociaux des photos d’un mémorial de la Guerre civile espagnole dégradé, un monument dédié aux Écossais ayant combattu durant le conflit. Mais ce dernier est tagué avec des graffitis fascistes. Des images qui le révoltent. Il décide alors d’emmener son fils de 6 ans – Steve Jr. Ce dernier est vêtu d’un maillot du PSG. Une histoire qui a été relayée par le quotidien écossais The National et a même touché le PSG.

Avec son président – Nasser al-Khelaïfi – les Rouge & Bleu ont décidé d’envoyer plusieurs maillots aux deux Ecossais, dont un floqué du nom de Neymar et signé par le Brésilien. Le président parisien a aussi envoyé une lettre expliquant être fier et inspiré par Steven et son fils. Le père a fait savoir – sur son compte twitter – que son fils sera “un supporter du PSG pour la vie.” Il a d’ailleurs été invité pour assister à un match au Parc des Princes.